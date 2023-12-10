اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:44 م
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البنك المركزى المصرى: انخفاض معدل التضخم لـ35.9% فى نوفمبر الماضى

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:46 م
البنك المركزى المصرى: انخفاض معدل التضخم لـ35.9% فى نوفمبر الماضى البنك المركزي المصري
كتب أحمد يعقوب

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أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1% في أكتوبر 2023.
 
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.
 
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023.
 
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
 
 






التضخم

البنك المركزي

أسعار السلع




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