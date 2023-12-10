الانتخابات الرئاسية 2024.. فرحة وزغاريد أمام مدرسة بدر الإعدادية بالدقى

كتبت هناء أبو العز

احتشد المواطنين أمام مدرسة بدر الإعدادية بمنطقة الدقي، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وردد المواطنون الأغانى الوطنية رافعين علم مصر، مؤكدين على أن مشاركتهم اليوم لدعم بلدهم، ورصدت عدسة " اليوم السابع" سعادة المواطنين وسط زغاريد السيدات وتصفيق حار من قبل المواطنين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب ا نتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.