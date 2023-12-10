الاحتلال الإسرائيلى: يعلن مقتل 5 جنود أثناء القتال فى جنوب غزة

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 97 جنديا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.

وتجدد القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.