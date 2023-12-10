"الأغذية العالمي": مصر تقود جهود الاستجابة الإنسانية لغزة

كتبت : هند المغربي

قال تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يعمل بالتنسيق والحكومة المصرية لدعم جميع السكان في غزة بالاحتياجات الإنسانية التي يحتاجونها حيث تقود مصر جهود الاستجابة الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق تقرير البرنامج الأممي "أدت الأزمة في غزة، التي بدأت في أوائل شهر أكتوبر إلى جعل جميع سكان غزة في حاجة إلى الغذاء والمأوى والأمن، لافتا إلى أنه عبرت أكثر من 40 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل أكثر من 850 طنًا من الإمدادات الغذائية إلى غزة منذ فتح معبر رفح في 21 أكتوبر 2023 بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري.

كان برنامج الأغذية العالمي قال إن تجدد الهجمات من قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة ، يجعل توزيع المساعدات شبه مستحيل ، ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر، ويعد قبل كل شيء "كارثة" بالنسبة للسكان المدنيين في القطاع، الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص، والذين لا يعتمدون إلا على المساعدات الغذائية.

ودعا البرنامج مجددا إلى ضرورة أن يتمتع العاملون في مجال الإغاثة بإمكانية الوصول الإنساني الآمن والمستدام دون عوائق، حتى يتمكنوا من توزيع المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء القطاع، مشددا على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.