استطلاع: غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

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أظهر استطلاع جديد للرأى اليوم /الأحد/ أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الصراع بين إسرائيل وحماس، مما يمثل زيادة طفيفة فى معدلات الرفض مقارنة بشهر أكتوبر.

وفى استطلاع جديد أجرته شبكة سى بى إس نيوز بالتعاون مع يوجوف يوم الأحد، قال حوالى 61% من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع، بينما قال 39% من المشاركين إنهم يوافقون عليه. وعندما سئلوا نفس السؤال فى أكتوبر الماضي، قال 56% من الأمريكيين إنهم لا يوافقون، وقال 44% إنهم يوافقون على ذلك، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وقال حوالى 63% من الديمقراطيين فى الاستطلاع الأخير إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع، وهو انخفاض بمقدار 3 نقاط عن أكتوبر، عندما أعرب 66% عن موافقتهم.



وينقسم الناخبون الشباب، أو أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا، تمامًا حول المشاعر، حيث أعرب 50% عن عدم موافقتهم و50% موافقين عليه.

وترتفع نسبة الرفض إلى 68% لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عامًا. كان لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا معدل رفض أقل قليلاً بنسبة 63%، بينما كان معدل رفض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا فما فوق 60%.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الرفض، وجد الاستطلاع أن الحرب بين إسرائيل وحماس لا تقع فى أهم قضايا الولايات المتحدة. عندما سُئلوا عن أهم مشكلة تواجه الولايات المتحدة، كان التضخم هو الأكثر اختيارًا، يليه الهجرة والحدود وحالة الديمقراطية قبل الحرب.