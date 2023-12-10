اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

احتشاد الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة بلجان حي الأسمرات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:37 ص
احتشاد الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة بلجان حي الأسمرات احتشاد الناخبين
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتشد عدد كبير من المواطنين أمام مدرسة تحيا مصر1  بحي الأسمرات للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، وذلك  مع انطلاق التصويت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر.

وحثت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المواطنين على النزول والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، رافعة شعار "انزل شارك - صوتك أمانة"، مرفقة الشعار  بصور من المحافظات قبيل بدء التصويت.

 وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ef885f21-1507-4096-979b-464a8877f588
اللجان الانتخابية فى حى الاسمرات 
d4fb9f86-c075-4df6-b5dc-203204a3a41b
اصطفاف المواطنين أمام اللجان 
472cac9d-89a1-4e47-9933-7ce54c3a27b6
اقبال غير مسبوق من المواطنين 
1ed0568a-06b9-46e0-992e-aa13a656ba7a
فتحباب التصوت 

 

bdead097-f0f6-4bdf-8e5b-b910a61bd7e2
ظهور لافت للمرأة أمام اللجان 






موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

حملات ومؤتمرات



الموضوعات المتعلقة

قرينة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:18 ص

طوابير انتخابية طويلة أمام لجان مدينة الشروق بالانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:17 ص

إقبال الناخبين فى الدقهلية بعد فتح اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:14 ص

فيديو تصويت المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:13 ص

ذوو الهمم فى مقدمة الطوابير أمام اللجان بمنشأه البكارى للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة