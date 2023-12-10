اتحاد المشروعات الصغيرة: العمال يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بحرية كاملة

كتب مدحت عادل

دعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصحاب الأعمال والمستثمرين إلى ضرورة القيام بتوعية الموظفين والعمال بأهمية التصويت فى الانتخابات الرئاسية وتسهيل عمليات التصويت لهم .

وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن كثيرا من عمال وموظفى القطاع الخاص هم الذين كانوا حريصون على تنظيم عملية الإدلاء بأصوتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كثير من أصحاب الأعمال ساهموا فى تنظيم عمليات الذهاب والعودة للموظفين لتنظيم العمل أثناء الانتخابات دون تعطيل لخطوط الانتاج أو تقديم الخدمات .

وقال السقطى أن المستثمرين لا يؤثرون على اختيارات العمال فى الانتخابات وأن كل عامل ينفرد بعملية التصويت وحده بحرية تامة .