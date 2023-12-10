اليوم السابع
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إقبال من الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:25 م
إقبال من الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية.. صور إقبال من الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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شهدت لجنة المعهد الأزهرى بمدينة المنصورة مساء اليوم الأحد، استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى والتصويت فى الانتخابات، وقد تبين زيادة أعداد الشباب المشاركين فى عملية التصويت خلال الفترة المسائية حول اللجان، للتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الانتخابية، ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

 

كما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خلال جولته على عدد من اللجان فى مدينة المنصورة، عملية التنظيم من الفرق الشبابية وتوفير الخدمات اللازمة داخل المدارس ومقرات اللجان، حيث يتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

 

فيما انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

 

 
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية (1)
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية (2)
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية (3)
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية 

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية (4)
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية 

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية (5)
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقهلية 

 







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