إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بفيصل مع بدء التصويت.. صور

كتبت هند عادل

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من الناخبين مع بدء عمليه التصويت وفتح باب الاقتراع على الانتخابات الرئاسية.

وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.