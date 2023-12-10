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إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بفيصل مع بدء التصويت.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:21 ص
إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بفيصل مع بدء التصويت.. صور إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بفيصل
كتبت هند عادل

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شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من الناخبين مع بدء عمليه التصويت  وفتح باب الاقتراع على الانتخابات الرئاسية.
 
وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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