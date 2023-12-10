اليوم السابع
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إقبال كبير من السيدات على لجان الانتخابات الرئاسية فى الغربية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:29 م
إقبال كبير من السيدات على لجان الانتخابات الرئاسية فى الغربية إقبال كبير من السيدات على لجان الانتخابات الرئاسية بالغربية
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

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تشهد لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الغربية توافد أعداد كبيرة من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ورصد تليفزيون اليوم السابع الإقبال الكبير من السيدات وكبار السن على لجنة مدرسة ناصر الابتدائية،  للإدلاء باصواتهم، وحرصهم على المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى.
 
وجهزت المحافظة استراحات وسرادقات أمام جميع اللجان للتيسير على الناخبين، وتنظيم عملية الدخول للجان، وحرص المتطوعون المتواجدون أمام اللجنة، على التيسير على الناخبين، فى الاستعلام عن اللجنة، والرقم فى كشوف قاعدة البيانات.
 
من ناحية أخرى تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اللجان الانتخابية، في قطاع المحلة وسمنود، وطالب رؤساء الأحياء بتوفير كافة احتياجات رؤساء اللجان وازالة أي عقبات أمام اللجان لتيسير العملية الانتخابية.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.
 
وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع كل الإشغالات أى كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.
 
توافد-المواطنين-علي-لجنة-مدرسة-قرية-مشلة-الابتدائية-بكفر-الزيات-في-الغربية-(1)
 

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