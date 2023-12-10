اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:01 م
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إقبال كبير من أهالى كفر الشيخ وسيدات ترافق أطفالهن للتصويت فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:35 م
إقبال كبير من أهالى كفر الشيخ وسيدات ترافق أطفالهن للتصويت فى انتخابات الرئاسة إقبال على الانتخابات بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت لجان مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، زحامًا قبل غلق باب التصويت في اليوم الأول، وتوافد عدد كبير من كبار السن والشباب للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، ورافقت السيدات أنجالهن للإدلاء بأصواتهن.
 
كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من اللجان للاطمئنان على سير وانتظام العملية الإنتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتى إنطلقت اليوم ولمدة 3 أيام، حيث تفقد اللجان الانتخابية أرقام ( 7، 8 ) ومقرها مدرسة القنطرة البيضاء بشرق مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، سير وانتظام استقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024 مع رؤساء المراكز والمدن على مستوى محافظة كفرالشيخ، للاطمئنان على سير وانتظام العملية الإنتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتى إنطلقت اليوم ولمدة 3 أيام، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على كافة التجهيزات والإجراءات التي قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، وبخاصة ذوي الهمم وكبار السن، قائلاً : " أبناء محافظة كفرالشيخ ضربوا أروع الأمثلة في وعيهم السياسى وحبهم لوطنهم عبر المشاركة بقوة في صناديق الإقتراع للتعبير عن إرادتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم".

بينما وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً الى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لسباق الانتخابات الرئاسية، وسط توافد الناخبين.

فيما بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية ، مضيفاً أن عملية الاقتراع مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

وكثفت قوات الشرطة من تأمينها للجان الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية وانتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة، أمام البوابات الرئيسية للمقار الانتخابية.

جدير بالذكر أنه يشارك مليوني و 339 الف و 800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى، بـ 524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و 22 مستشفى خاص، 11 مركز طبى، لأستقبال اى حالات طارئة و 47 نقطة اسعاف بـ 95 سيارة اسعاف، و 43 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفرالشيخ.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. 

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

اقبال كبير من الناخبين بكفر الشيخ
اقبال كبير من الناخبين بكفر الشيخ

 

اقبال من السيدات والفتيات على التصويت
اقبال من السيدات والفتيات على التصويت

 

الأهالي يعبرون عن سعادتهم عقب الادلاء بأصواتهم
الأهالي يعبرون عن سعادتهم عقب الادلاء بأصواتهم

 

السيدات ترافق أنجالهم
السيدات ترافق أنجالهم

 

أهالي كفر الشيخ ينتظرون للإدلاء بأصواتهم
أهالي كفر الشيخ ينتظرون للإدلاء بأصواتهم

 

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

 

زحام أمام اللجان بكفر الشيخ
زحام أمام اللجان بكفر الشيخ

 

زحان بجان كفر الشيخ في الساعة الاخيرة من اليوم الاول من الانتخابات
زحان بجان كفر الشيخ في الساعة الاخيرة من اليوم الاول من الانتخابات

 

محافظ كفر الشيخ يتابع الانتخابات
محافظ كفر الشيخ يتابع الانتخابات

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد اللجان
محافظ كفر الشيخ يتفقد اللجان

 

محافظ كفر الشيخ يشيد بالسيدات
محافظ كفر الشيخ يشيد بالسيدات

 

ناخب يشير بإصبعه عقب الإدلاء بصوته
ناخب يشير بإصبعه عقب الإدلاء بصوته

 







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