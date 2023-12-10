إقبال على اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس قبل ساعة من غلق باب التصويت.. صور

كتبت – مرام محمد

يستمر توافد الناخبين على لجان مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، وذلك قبيل ساعة من غلق باب التصويت باليوم الأول ب الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية في التجمع الخامس، مشاركة ملحوظة من الشباب والنساء وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وحرص العديد من الناخبين والناخبات على التواجد أمام اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، كما تواجد العديد من الشباب أمام اللجان حاملين لاب توب لاستخراج بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.