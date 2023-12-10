اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال على اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس قبل ساعة من غلق باب التصويت.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:15 م
إقبال على اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس قبل ساعة من غلق باب التصويت.. صور إقبال على اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمر توافد الناخبين على لجان مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، وذلك قبيل ساعة من غلق باب التصويت باليوم الأول بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية في التجمع الخامس، مشاركة ملحوظة من الشباب والنساء وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.
 
وحرص العديد من الناخبين والناخبات على التواجد أمام اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، كما تواجد العديد من الشباب أمام اللجان حاملين لاب توب لاستخراج بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
جانب من تصويت المواطنين
جانب من تصويت المواطنين

لجنة انتخابية فى التجمع الخامس
لجنة انتخابية فى التجمع الخامس

مواطن يدلى بصوته
مواطن يدلى بصوته

مواطنات يدلين بأصواتهم
مواطنات يدلين بأصواتهم

مواطنة تدلى بصوتها
مواطنة تدلى بصوتها

 







الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة