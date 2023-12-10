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إقبال الناخبين على لجان التجمع الخامس.. والسيدات والشباب فى الصدارة.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:19 ص
إقبال الناخبين على لجان التجمع الخامس.. والسيدات والشباب فى الصدارة.. صور توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالتجمع الخامس
كتبت – مرام محمد

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بدأت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 في التجمع الخامس استقبال الناخبين منذ انطلاق التصويت فى الساعة التاسعة صباحا، وما زالت حشود الناخبين تتوافد على لجان مدرسة سيزا نبراوي، وقبل بدء اللجان فى التاسعة صباحا يتصدر الشباب والنساء صدارة المشهد.
 
وشهدت اللجان قبل دقائق من فتح أبوابها، احتشاد عشرات الرجال والنساء والشباب الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، والاحتفال، وسط إقبال كثيف تتقدمه السيدات.
 
وانتشرت قوات الأمن فى شوارع وأماكن التصويت في التجمع الخامس، قبل بدء التصويت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، أول أيام انتخابات الرئاسة 2023.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
استرار-توافد-المواطنين
استرار-توافد-المواطنين

استمرار-التوافد
استمرار-التوافد

السيدات-امام-اللجان
السيدات-امام-اللجان

السيدات-في-الصدارة-امام-اللجان
السيدات-في-الصدارة-امام-اللجان

الشباب-في-الصدارة
الشباب-في-الصدارة

انتخابات-2024
انتخابات-2024

انتخابات-الرئاسه
انتخابات-الرئاسه

بدء-توافد-المواطنين
بدء-توافد-المواطنين

بدء-توافد-المواطنين-في-التجمع-الخامس-قبل-فتح-الانتخابات
بدء-توافد-المواطنين-في-التجمع-الخامس-قبل-فتح-الانتخابات

بد-التوافد
بد-التوافد

توافيد-المواطنين
توافيد-المواطنين

وافد-الناخبين-لمقرات-الانتخابات-بالتجمع-الخامس
وافد-الناخبين-لمقرات-الانتخابات-بالتجمع-الخامس

وافد-الناخبين-لمقرات-الانتخابات-بالتجمع-الخامس-قبل-دقائق-من-فتح-اللجان
وافد-الناخبين-لمقرات-الانتخابات-بالتجمع-الخامس-قبل-دقائق-من-فتح-اللجان

 







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