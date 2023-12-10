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إعلام فلسطيني: الاحتلال يقتحم قرية سردا شمال رام الله.. وغارات على خان يونس

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:48 ص
إعلام فلسطيني: الاحتلال يقتحم قرية سردا شمال رام الله.. وغارات على خان يونس الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، إن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الاحتلال يقتحم قرية سردا شمال رام الله، وهناك سلسلة غارات على المناطق الغربية من مدينة خان يونس.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.

 







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