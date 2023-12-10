إزاى تقدم طلب للمركز التكنولوجى بتجديد رخصة تشغيل محل صناعى.. اعرف الخطوات

كتبت – مرام محمد

يمكن لأصحاب المحال الصناعية من خلال المراكز التكنولوجية، التقدم بطلب تجديد رخصة تشغيل محل، بشرط تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وتقديم المستندات واتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.