اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: لا توجد حاملات صواريخ روسية في البحر الأسود وبحر آزوف

الأحد، 10 ديسمبر 2023 05:00 م
أوكرانيا: لا توجد حاملات صواريخ روسية في البحر الأسود وبحر آزوف الجيش الأوكرانى
أ ش أ

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أكدت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني ، اليوم الأحد ، أن روسيا لم تنشر حتى الآن أي حاملات صواريخ في البحر الأسود وبحر آزوف فيما عدا سفينة حربية واحدة في البحر الأسود.


وذكرت القوات البحرية في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن هناك سفينة حربية روسية واحدة في بحر آزوف، دون حاملات صواريخ.


وأضاف البيان أن روسيا تحتفظ في البحر الأبيض المتوسط بأربع سفن حربية، بما في ذلك حاملتي صواريخ كروز من طراز "كاليبر"، مع ما يصل إلى 16 صاروخًا.







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