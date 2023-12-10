"أنت الحياة" مبادرة لحياة كريمة تستهدف 5 آلاف من سكان القليوبية

مبادرة "انت الحياة".. إحدى مبادرات المنبثقة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تم تنفيذها على مدار يوم كامل، بقرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع محافظة القليوبية وجامعة بنها ومديريات "التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومؤسسة مصر الخير وعمال مصر وصناع الحياة".

وتخللت المبادرة على مدار يومها عدد من الخدمات والأنشطة الترفيهية والرياضية، منها أنشطة ترفيهية للأطفال ومسرح حكى للأطفال، وكذلك مسرح للعرائس، وقافلة طبية لعيادات "الأطفال والنساء والعظام والباطنة"، بالإضافة إلى قافلة بيطرية استفاد منها أكثر من 1300 من أهالى القرية، تم خلالها تقديم الخدمات الطبية والفحوصات والأشعة والعلاج بالمجان، علاوة على تقديم طلبات العلاج على نفقة الدولة، وأيضا تحويل بعض الحالات التى تحتاج للتدخل الجراحى لمستشفى بنها الجامعى لسرعة التعامل معها.

وأكد مصطفى السيد منسق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، أنه تم خلال المبادرة استقبال عدد من حالات الغارمين والغارمات، حيث بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها على مدار اليوم ما يقرب من 30 غارم وغارمة، وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، لإجراء الفحص الاجتماعى للحالات وتحديد الأولويات بها لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لها فى إطار تكافل اجتماعى وهو ما تنشده المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع "السيد" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أن المبادرة استهدفت تقديم الاستفادة الحقيقة لكافة الفئات والأعمار والأجناس بالقرية والقرى المحيطة بها، حيث استهدفت أكثر من 10 آلاف نسمة هم أهالى قرية العمار الكبرى، كما استقبلت المبادرة عددا من أهالى القرى المحيطة بالقرية المستهدفة، وهو ما زاد الإقبال عليها على مدار اليوم.

وأوضح، أنه من ضمن فاعليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية نوى استقبال راغبى الحصول على شهادة محو الأمية، حيث تم امتحان 50 شخص على اختلاف الأجناس امتحانات محو الأمية وعمل الاستكتابات اللازمة لهم، وبعد انتهاء أعمال التقييم سيتم العمل على توزيع الشهادات الخاصة بهم من خلال فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، كما تم تسليم 3 شهادات محو أمية لأشخاص تم امتحانهم خلال الفترة السابقة.

واستطرد، أنه من بين الفاعليات أيضا تم تنظيم عدد من الندوات الخاصة بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكذلك عدد من الأنشطة الرياضية الأخرى، حيث تم التنظيم على مدار الأيام الثلاثة بمركز شباب نوى، وكذلك مدرسة نوى للتعليم الأساسى.

وبدورها نظمت جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، مجموعة من القوافل شملت قوافل طبية بشرية وقوافل بيطرية وقوافل زراعية، حيث شارك فى القافلة أطباء فى مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتم الكشف الطبى على 35 حالة باطنة، و74 حالة أطفال، و61 حالة عظام بإجمالى 172 حالة، بالإضافة إلى قافلة تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية والتى تم الكشف خلالها على ما يزيد عن 1200 حالة متنوعة.

كما قامت القافلة البيطرية بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحيوانات وقطعان من الطيور والدواجن، وكما استهدفت القافلة الزراعية توعية المزارعين بكيفية الزراعة، وكيفية الحفاظ على المحاصيل الزراعية والفاكهة من الآفات ومنها المشمش خلال فترة الزراعة وحتى الحصاد، وكذلك كيفية تحسين الإنتاجية وتسويق المحاصيل لتحقيق هامش ربح للمزارعين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة "حياة كريمة"، وتبنى المبادرات التى تطلقها، وخاصة القوافل المتكاملة التى تقوم بها لتقديم الخدمات التوعوية، والطبية، والبيطرية، والزراعية، لسكان قرى محافظة القليوبية؛ لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعى المجتمعى بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة، يأتى فى إطار حرص الجامعة على مشاركتها فى خدمة المجتمع المحلى.