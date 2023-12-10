أطعمة تجنبها لو عندك حساسية اللاتكس.. الموز والطماطم الأبرز

كتبت إيناس البنا

يتعرض الكثير من الأشخاص لأنواع مختلفة من أنواع الحساسية الغذائية، من ضمن هذه الأنواع حساسية اللاتكس، وفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، تسبب حساسية اللاتكس الحكة وانسداد الأنف أو سيلانه والصفير وضيق الصدر وصعوبة التنفس.

ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth"، قد يكون هذا النوع من الحساسية قاتل أيضًا، وبالتالي يحتاج الأشخاص الذين يتعاملون مع حساسية اللاتكس إلى الابتعاد عن الأطعمة التالية:

البابايا

تحتوي البابايا على إنزيمات تشبه بروتينات اللاتكس، ما يجعلها محفزًا شائعًا للتفاعلات، فقد يعاني الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاتكس من أعراض عن طريق الفم مثل الحكة أو التورم بعد تناول البابايا.

الموز

يشتهر الموز بالتفاعل المتبادل مع مادة اللاتكس، حيث يتشاركان في بروتينات مماثلة، على الرغم من أن جميع الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس لن يتفاعلوا مع الموز، فمن الضروري أن تكون منتبها خاصة إذا كنت واجهت أعراض سابقة.

الأفوكادو

الأفوكادو يمكن أن تثير ردود فعل لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاتكس، قد تؤدي البروتينات الموجودة في الأفوكادو إلى استجابات حساسية، تتراوح من أعراض فموية خفيفة إلى تفاعلات أكثر شدة لدى الأفراد الحساسين.

الكيوي

الكيوي تحتوي على بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في اللاتكس، قد يؤدي تناول الكيوي إلى تفاعلات لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاتكس، مما يسبب أعراض مثل الحكة أو التورم أو حتى استجابات حساسية أكثر شدة.

المانجو

يحتوي المانجو على بروتينات يمكن أن تتفاعل مع مسببات حساسية اللاتكس، قد يعاني الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاتكس من أعراض عن طريق الفم أو ردود فعل أكثر شدة بعد تناول المانجو، خاصة إذا كانوا يعانون من حساسية شديدة.

الطماطم

على الرغم من أنها أقل شيوعًا، إلا أن بعض الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاتكس قد يتعرضون لتفاعلات مع الطماطم، فيمكن أن تتشابه البروتينات الموجودة في الطماطم مع مادة اللاتكس، مما يؤدي إلى استجابات حساسية لدى الأفراد الحساسين.