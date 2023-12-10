أسعار قطارات النوم بالسكة الحديد وكيفية حجزها.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تشهد السكة الحديد إقبالا كبيرا على حجز قطارات النوم خلال هذه الأيام بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث يستمر الإقبال على حجز هذه النوعية من القطارات حتى نهاية الشهر الجارى.

أسعار قطارات النوم بالسكة الحديد:

للمصريين:

850 جنيها للكابينة الدبل، و1250 جنيها للكابينة السنجل.

الأجانب:

90 دولار للكابينة الدبل، و130 دولار للكابينة السنجل.

كيفية الحجز

1ـ تتوقف قطارات النوم فى المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ فى حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.