أساقفة منفلوط وميت غمر وسوهاج وديروط يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

كتب ــ محمد الأحمدى

أدلى الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط وعدد من كهنة الإيبارشية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فى لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمنفلوط، وشارك أيضا الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة أثناء الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة التحرير بميت غمر، وشارك الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وعدد من كهنة الإيبارشية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية في لجنة معهد الإمام علي بن أبي طالب الأزهري بسوهاج.

وشارك الأنبا برسوم مطران إيبارشية صنبو وديروط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مجلس مدينة ديروط، كما أدلى الأنبا برسوم مطران إيبارشية صنبو وديروط بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مجلس مدينة ديروط.

وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغيرمسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرىالديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



أسقف وكهنة إيبارشية منفلوط



الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج



الأنبا برسوم يدلى بصوته