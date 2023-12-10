أخبار البورصة اليوم الأحد 10-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للأسمدة والكيماويات، والألومنيوم العربية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وطاقة عربية، واسيك للتعدين-اسكوم، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والأهلي للتنمية والاستثمار.

البورصة تخسر 37 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.14%، والعرب على 0.96%، واستحوذت المؤسسات على 15.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، 966.4 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 30.8 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 433.9 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.12% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 213 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 300 ألف سهم، 61 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 56.8 ألف سهم، 134.9 ألف سهم، على التوالي.

وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والأهلي للتنمية والاستثمار، والنعيم القابضة للاستثمارات، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 150 ألف سهم، 600 ألف سهم، 447.5 ألف سهم، 400 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 187.1 ألف سهم، 20 ألف سهم، 320 ألف سهم، 143.9 ألف سهم، 220 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، عدد 8460 سهم، 160 ألف سهم، 451.4 ألف سهم، 1895 سهم، 5 ملايين سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.1 مليون سهم، 122.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 451.4 ألف سهم بسعر 5.015 جنيه بقيمة إجمالية 2.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.32% إلى 0.49%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة وقعت عقد نهائي مع شركة أم جي للتخطيط العمراني لتطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات بمساحة حوالي 77.19 فدان بمدينة هليوبليس الجديدة بشمال الحيين العاشر والحادي عشر، بإجمالي إيرادات متوقعة بنسبة 32.1% بمبلغ 3.4 مليار جنيه بحد أدنى مضمون وذلك خلال 14 عامًا.

العربية المتحدة للشحن

قالت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على حل الشركة، وتعيين الدكتور عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مصفيًا قانونيًا بأتعاب شهري وقدره 20 ألف جنيه، وتكون مدة التصفية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية، وعلى المصفي تقديم خطة زمنية للعرض على المساهمين خلال 3 أشهر من صدور قرار التصفية بكافة الأعمال اللازمة لإنهاء التصفية والمخطط الزمني لإنهائها.