أحلى فطار.. عم محمود ملك الفول النابت والعدس والحمص فى الأقصر "فيديو"

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" لقاء مع أحد أشهر بائعة الفول النابت والعدس والحمص فى صباح الشتوية الجميل بشوارع مدينة الأقصر، وهو محمود نور ابن منطقة العوامية والذي يقدم أشهى أطباق مأكولات الشتاء لتدفئة المعدة فى الطقس البارد صباحاً للموظفين والعمال والأهالي خلال تواجدهم فى أعمالهم.





ويقول صاحب عربة المأكولات الشتوية الدافئة، إنه كان يعمل فى مجال السياحة ريس بحرى فى الجونة من عام 2002 ولمدة 20 سنة، وفى نهاية 2017 ترك العمل فى مجال السياحة، وبعد شهر فى المنزل قرر شراء تروسيكل لبيع السندوتشات فى الصيف، أما مع قدوم الشتاء فيقدم أكلات الدفء الشهية عبارة عن فول نابت وحمص وعدس ويقدمها فى أطباق فاخرة على عربته لخدمة جمهوره وزبائنه، موضحاً إنه قرر التواجد لبيع أكلاته فى منطقة مميزة وهى محيط الفنادق السياحية وشركات السياحة والبنوك فى قلب منطقة العوامية.

ويضيف محمود نور صاحب العربة، لـ"اليوم السابع"، إنه يقوم يومياً فى الرابعة فجراً لتجهيز الأكلات فى بوتاجاز داخل منزله بمنطقة العوامية، حيث إنه غير متزوج ويعيش بمفرده ويقوم بتجهيز أكلاته ورزقه بنفسه يومياً، موضحاً إنه يتواجد فى الشارع لتقديم الإفطار الشتوي للموظفين والعمال فى تلك المنطقة من السابعة صباحاً وحتى ينتهى من الكميات التى يعدها يومياً، ويتوجه لمنزله لمواصلة يومه والبحث عن رزقه فى اليوم التالى.

وتعتبر أكلات الفول النابت والحمص والعدس من أهم الأكلات الشتوية الشعبية، والتى يزداد عليها الطلب بصورة كبيرة فى الشتاء، حيث يتم تقديمها للمرضى لكي تساعدهم فى التئام الجروح والآلام والمغص وغيره فى معدتهم، بخلاف نزلات البرد التى يساعد بصورة كبيرة فى القضاء عليها، وعن صناعة الفول النابت وتجهيزه يتم جلب كمية من الفول ويتم وضعها فى إناء كبير يغمرها المياه عقب تنظيفها، وتترك لمدة 6 ساعات فى المياه حتى تنبت بما فيه الكفاية، ثم يتم تصفيه الفول وتنشيفه تماماً ويترك فى الهواء لمدة لا تزيد عن 5 ساعات ويضاف إليه الثوم والملح والكمون والبهارات المختلفة، حتى يخرج بصورته التي يأكلها الأطفال والكبار وبجانبه العيش المحمص "القرقوش الصعيدى".