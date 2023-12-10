اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:59 م
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آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة فى بنى سويف (صورة)

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:51 م
آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة فى بنى سويف (صورة) آلام الولادة تفاجىء سيدة أثناء الإدلاء بصوتها
بنى سويف هانى فتحى

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فاجأت آلام الولادة، سيدة أثناء الإدلاء بصوتها داخل لجنة انتخابية بمركز بنى سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وفوجئت أسماء جمال احمد محمد، بألم الولادة أثناء قيامها بالإدلاء بصوتها داخل لجنة مدرسة الشهيد حسن زيدان بقرية تزمنت الغربية.

 
وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف السيدة إلى المستشفى الجامعى لإجراء عملية الولادة داخل المستشفى.
 
وتشهد محافظة بنى سويف ،اجراء الانتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقر انتخابي ، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية.
 

كما تم تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف ، الفشن ، الواسطى، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وهى لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاج سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة بمدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ولجنة بمدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة بمدرسة سعداوى مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.

 

آلام الولادة تفاجىء سيدة أثناء الإدلاء بصوتها (1)
آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء الإدلاء بصوتها فى بنى سويف
 
آلام الولادة تفاجىء سيدة أثناء الإدلاء بصوتها (2)
آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء الإدلاء بصوتها

 

 
 
 

 







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