آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة فى بنى سويف (صورة)

وعلى الفور نقلت سيارة الإسعاف السيدة إلى المستشفى الجامعى لإجراء عملية الولادة داخل المستشفى.

وتشهد محافظة بنى سويف ،اجراء الانتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقر انتخابي ، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية.

كما تم تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف ، الفشن ، الواسطى، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وهى لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين بشارع صلاج سالم أمام الجامعة بمدينة بني سويف، ولجنة بمدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ولجنة بمدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن، ولجنة بمدرسة سعداوى مجاهد الثانوية بمدينة الواسطى.



آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء الإدلاء بصوتها فى بنى سويف