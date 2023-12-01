وزير النقل يلتقى أبناء الجالية المصرية ببريطانيا أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة

كتب ـ سيد الخلفاوى

التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، بعدد من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا ممن يشاركون في التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتي تُجري على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023 والتي تتم وسط أجواء احتفالية كبيرة من أبناء الجالية المصرية بهذا العرس الانتخابى الديمقراطي.

جاء ذلك خلال خلال زيارة المهندس كامل الوزير وزير النقل للعاصمة البريطانية لندن، للمشاركه في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وخلال مغادرته لمقر السفارة المصرية بلندن بعد انتهاء سلسلة من الاجتماعات الخاصة بالاستعدادات النهائية لمشاركة مصر فى انتخابات المنظمة، وذلك مع السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة ورئيس وقيادات قطاع النقل البحري.

والتقى وزير النقل بعدد من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا ممن يشاركون في التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والتي تُجري على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023 والتي تتم وسط اجواء احتفالية كبيرة من ابناء الجالية المصرية بهذا العرس الانتخابى الديمقراطي.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، فى شتى المجالات سواء في الصحة، أو التعليم، أو الكهرباء، أو النقل أو في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أكد أبناء الجالية المصرية ببريطانيا أن مشاركتهم في التصويت فى الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الهام يأتي لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعى الشعب المصرى أمام العالم. وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد وزير النقل عن سعادته البالغة بهذا العرس الديمقراطى لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، مشيداً بحرص أبناء الجالية المصرية ببريطانيا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كل ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم، مؤكدا أن ما شاهده اليوم من مشاركة فعالة من المصريين فى بريطانيا في التصويت على الانتخابات الرئاسية يحمل رسالة للعالم بأن أبناء الوطن بالخارج يقفون صفا واحدا خلف وطنهم وقائدهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت، وخلال الفترة الماضية والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من أجل خدمة الشعب المصري العظيم.