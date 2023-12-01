وناشد وزير العمل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - العمال في الخارج بالتواجد أمام صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم ولمدة 3 أيام ، وممارسة حقهم القانوني والدستوري والتعبير عن أحلامهم في بناء الوطن والظهور بمظهر حضاري أمام العالم أجمع كما اعتدنا من أبناءنا في الخارج.

وأوضح شحاتة أن مكاتب التمثيل العمالي تنسق مع السفارات والقنصليات لتقديم كل الدعم للعمالة فى الخارج من أجل ممارسة حقها الدستوري ، موضحا أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارح في 8 دول يعمل في نطاق تواجدها 5 ملايين عامل مصري.

ولفت إلى أن تلك المكاتب العمالية التابعة للوزارة تتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال في مواقع العمل لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية وستصدر الوزارة تقارير خلال مرحلة التصويت في الخارج بشأن مستجدات سير عملية الاقتراع.

وبدأت اليوم عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية - في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.