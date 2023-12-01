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وزارة الهجرة تتواصل مع الجاليات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:34 م
وزارة الهجرة تتواصل مع الجاليات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. صور غرفة عمليات الهجرة
كتب ـ محمود راغب

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أجرت غرفة عمليات وزارة الهجرة اتصالا مع عدد من الجاليات المصرية في الدول الخليجية مثل جدة وسلطنة عمان،  وذلك لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج والتى تنعقد لمدة 3 أيام.
 
وأجرى السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات اتصالا عبر تطبيق زووم مع الجاليات المصرية، لمعرفة كل تفاصيل العملية الانتخابية في البعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم.
 
واطمأن السفير عمرو عباس على أعداد الأتوبيسات التي نقلت المصريين المتواجدين في الأماكن البعيدة عن مقرات البعثات الدبلوماسية، حيث قطع بعض المصريين في سلطنة عمان أكثر من 1200 كيلو متر للمشاركة في العملية الانتخابية.
 
ومن المقرر أن يجرى السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة اتصالات مع ولايات الساحل الغربي الأمريكي في تمام الساعة 7 ونصف مساء.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
غرفة عمليات الهجرة
غرفة عمليات الهجرة

متابعة الانتخابات
متابعة الانتخابات

غرفة العمليات من داخل الوزارة
غرفة العمليات من داخل الوزارة

 







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