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وزارة العمل تسند 3 مهام للملحقين العماليين لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج.. تفاصيل

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:54 ص
وزارة العمل تسند 3 مهام للملحقين العماليين لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج.. تفاصيل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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وجه حسن شحاتة وزير العمل ، مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،التابعة للوزارة ،بتكثيف الجهود، والتواصل المُستمر مع العمال المصريين بالخارج - بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقُنصليات المصرية- لتوعيتهم، وإرشادهم نحو المُشاركة،والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024،التي إنطلقت بالخارج، اليوم الجمعة، في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 بلد حول العالم ،بإعتبار تلك المُشاركة واجب وطني وحق دستوري، وإستحقاق يَكفُله الدستور، والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج.
 
وأوضحت وزارة العمل، أن 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة بالخارج،يعمل في نِطاق تواجُدها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري،تُقدم لهم كافة أوجه الحماية والرعاية، وتُحافظ على حقوقهم،وتوعيهم بواجباتهم،وتَضّمن لهم علاقة عمل متوازنة وعادلة مع أصحاب الأعمال.
 
 وتلقى المُلحقين العماليين،رؤساء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،رسالة من "الوزير" لتنفيذ 3 مهام خلال العملية الانتخابية،وذلك أثناء التواصل وعلى مدار الـ 24 ساعة مع "الوزارة"،وهي :
 
"1"- موافاة إدارة التمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة بنتائج التنسيق مع أصحاب الأعمال لتمكين العمالة المصرية من المشاركة في العملية الانتخابية.
 
"2"- استمرار المُتابعة والتنسيق مع القنصليات والسفارات فيما يتعلق بالمُشاركة في كافة الإجراءات والمراحل الخاصة بالانتخابات.
 
٠"3"- إرسال تقارير على مدار اليوم بشأن مُستجدات سير "عملية الاقتراع".
 
جدير بالذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج هي مكاتب تابعة لوزارة العمل، تقع مقراتها داخل السفارات أو القنصليات العامة بالخارج،ويبلغ عددها 9 مكاتب في 8 بلدان- منهم مكتبين في السعودية "جدة والرياض"-،وهي بلدان:السعودية ، والأردن، والعراق، والكويت ،ولبنان ،وقطر، والإمارات،وإيطاليا.
 
 
 






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