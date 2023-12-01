وزارة التعليم توجه بضرورة وضوح الصياغة اللغوية لأسئلة الامتحانات

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تكون أسئلة امتحانات محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية، وبعيدة عن الميول السياسية أو الدينية، مع ضرورة الالتزام بمنهج الفصل الدراسى الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول يبدأ 14 يناير المقبل، موضحة أن الإدارات التعليمية والمديريات تضع أسئلة الامتحان لجميع الصفوف، حيث تقوم الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس بوضع أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل سواء فى الثانوى العام أو الإعدادية والصفوف الرائع والخامس والسادس الابتدائى، وفق المواصفات الفنية التى تم تحديدها، بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الأول بأكمله، مشددة على أن الطلاب سوف يؤدون الامتحانات فى منهج الفصل الدراسى دون حذف أو تخفيف.