نقابة الزراعيين: مؤتمر حاشد بقنا لتأييد السيسى بالانتخابات الرئاسية

كتبت آية دعبس

واصلت نقابة الزراعيين مؤتمراتها الانتخابية بمحافظات الوجه القبلي شملت محافظات قنا وسوهاج والمنيا بحضور جماهيري حاشد من مزارعي الصعيد دعما للمرشح عبدالفتاح السيسي وتأييدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وقيادات العمل النقابة والنقابة في مقر نقابة الزراعيين في مدينة نجع حمادي بمحافظه قنا.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن المؤتمر الإنتخابي بمدينة نجع حمادي شارك فيه الآلاف من كل طوائف وفئات المجتمع من الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة بالإضافة إلي حضور لافت من مزارعي قصب السكر، وأعضاء البرلمان وآلاف المواطنين من أبناء المحافظة، موضحا ان هذه المؤتمرات تاـي تحت شعار تحت شعار «إنزل – شارك»، لتعرض بإخلاص مبررات تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ومنها المشروعات التنموية في قطاع زراعة قصب السكر في محافظات الصعيد وخاصة محافظة قنا.

وناشد نقيب الزراعيين جموع المواطنين وخاصة المهندسين الزراعيين وأسرهم بمختلف المحافظات بالإحتشاد أمام صناديق الإقتراع خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية وهي 10 و11 و12 ديسمبر لإستكمال مشروعات التنمية بمختلف ربوع الوطن، ومنها المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية لتطوير منظومة زراعة قصب السكر وإنتاج السكر في مصر، مشيرا إلي دور تطبيق منظومة زراعة القصب بنظام الشتل لترشيد إستهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحصول.

وشدد خليفة، علي دور الحكومة في الإعلان عن زيادة أسعار توريد قصب السكر لمزارعي القصب إلي مصانع إنتاج السكر والتي تقدر حاليا بـ 1500 جنيها للطن ، وذلك دعما لدورهم في منظومة صناعة السكر التي تعد من الصناعات الإستراتيجية الهامة للدولة المصرية، وأهمية توعية مزارعي قصب السكر بأهمية الإستفادة من المشروع القومي لزراعة قصب السكر عن طريق الشتلات، خاصة ان محافظة قنا بالإضافة إلي مختلف محافظات الوجه القبلي تلقي إهتماما رئاسيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطويرها زراعيا وصناعيا.

وأشار نقيب الزراعيين إلي أن مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات يقدم 4 فوائد للمزارعين ويخدم الصناعة الوطنية، وأن مزارعي القصب أكدوا أهمية المشروع في الحصول علي أعلى إنتاجية من زراعة القصب بالنظام التقليدي وهو زراعة القصب بالعقلة وتوفيره استهلاك المياه بنسبة 40% عن نظام زراعة القصب بالعقلة، ودخولهم هذه المنظومة، مطالبا البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع الحكومة لتقديم حزمة من التسهيلات البنكية لتشجيع مزارعي القصب علي التوجه نحو منظومة زراعة القصب بنظام الشتلات للتوسع في تطبيقها.

وأضاف «خليفة»، إن حجم الإنجازات التي تحققت في مصر خلال العشر سنوات الماضية في مختلف القطاعات يجعلنا نعلن تأييدنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة في التنميه الزراعية واستصلاح الأراضي بقريه المراشده، و مشروعات حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري وخاصة في محافظة الصعيد الأكثر فقرا بتمويل يصل إلي 700 مليار جنيه لتحسين الخدمات في القطاع الزراعي.

كما أشاد نقيب الزراعيين بإنجازات الدولة المصرية في قطاع الطرق في محافظات الصعيد ومنها محاور الطرق علي النيل مثل محور قوص، حيث إنعكست هذه المشروعات علي حجم المشروعات التنموية وخاصة الطرق التي تشكل شرايين الاقتصاد المصري لتخفيف الضغط علي القلب وهو مركز الطرق القومية بالقاهرة والمحافظات، مما حول محافظات الوجه القبلي إلي مناطق جاذبة للإستثمار ضمن سياسة تشجيع المصريين للخروج من الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل إلي مناطق الإستصلاح الجديدة ومشروعات التصنيع في هذه المناطق.

وشدد نقيب الزراعيين علي أهمية دور الرئيس في تطوير القطاع الزراعي ومنحه الأولوية في صناعة القرار الرئاسي وإنحياز الرئيس إلي هذا القطاع الحيوي ضمن أركان تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة التحديات السكانية والتوجه نحو الإستفادة من الميزة النسبية لمصر في الإنتاج الزراعي لزيادة الصادرات لتصل إلي 7 ملايين طن لتوفير السيولة من العملات الصعبة والأجنبية.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر الحالي، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر..