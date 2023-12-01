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ندوة بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تحت شعار "مصر تستحق.. انزل شارك"

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 10:04 ص
ندوة بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تحت شعار "مصر تستحق.. انزل شارك" فعاليات الندوة
كتب ــ محمد صبحى

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في إطار حرص جامعة القاهرة على توعية الطلاب وحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل، نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، ندوة حول "المشاركة السياسية والديمقراطية في مصر"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، حاضر فيها الدكتور محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية وعميد الكلية الأسبق، وذلك بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا بالكلية.
 
وتناولت الندوة، حث منسوبي الكلية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تأكيد لمبدأ المواطنة والذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل مصر.
 
وأكد الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.






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