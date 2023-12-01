اليوم السابع
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الجمعة، 01 ديسمبر 2023 01:17 م
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مياه قنا: قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد لمدة 4 ساعات لأعمال تركيبات

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 01:01 م
مياه قنا: قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد لمدة 4 ساعات لأعمال تركيبات قطع المياه
قنا صابر سعيد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم الجمعة، قطع المياه بمناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا، نظراً لأعمال تركيب موزعات الجهد المتوسط الجديدة بمحطة رفع صرف صحي مدينة العمال الرئيسية.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا "مدينة العمال - حوض 10، الحميدات، المعبر، منطقة الخزان، الشنهورية، عمر افندي، نجع سعيد، المنشية، عزبة حامد، عزبة خليفة، شارع المدارس" بدءً من الساعة 2 ظهراً حتي 4 مساءاً.

وتهيب الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.

 







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