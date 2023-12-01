ملك الأردن بمؤتمر COP28: لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام دمار غزة

إيمان حنا

قال الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، إنه ''لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما الدمار الهائل الناجم عن حرب قاسية في غزة يهدد المزيد من الضحايا''، وذلك خلال كلمة ألقاها العاهل الأردني، اليوم الجمعة ، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قادة دول عربية وأجنبية ومنظمات أممية.

وأكد العاهل الأردني أنه لا يمكن الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا، مشيراً إلى ما يواجهه الفلسطينيون من تهديد مباشر يطال حياتهم.

وأوضح أن السكان في غزة يعيشون على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، وتزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب على القطاع.

ومن جهة أخرى، كشف الدكتور خالد أبو سمرة طبيب بمستشفى غزة الأوروبي، عن إجلاء كل المرضى بمجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات جنوب القطاع، مشيرا إلى أن مجمع الشفاء واجه الحصار الإسرائيل لأكثر من 17 يوما وعانى أوضاعا مأساوية طالت المرضى والكوادر الطبية.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا بجميع أنحاء القطاع، مناشدا بضرورة السماح بإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع الدكتور خالد أبو سمرة: "نواجه نقصا كبيرا في الكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية بمستشفيات القطاع".

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.