مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران دولية أوروبية تقل قرابة 3 آلاف راكب

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس قرابة 2000 راكب يصلون على متن 14 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 11 رحلة من المانيا، ورحلة من التشيك، ورحلة من ايطاليا، ورحلة من هولندا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.