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مراسل القاهرة الإخبارية بتورونتو يكشف تفاصيل الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 01:09 ص
مراسل القاهرة الإخبارية بتورونتو يكشف تفاصيل الاستعدادات لانتخابات الرئاسة خالد سلامة مراسل القاهرة الإخبارية من تورونتو
كتب أحمد عرفة

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قال خالد سلامة، مراسل القاهرة الإخبارية من تورونتو، إن كندا تختلف قليلًا في أمر الانتخابات لأنها ثانى أكبر دولة بالعالم، ولكن عند التحدث عن تركز الانتخابات الرئاسية فإنه في مقاطعة أونتاريو في الجنوب يوجد بها 400 ألف مصري طبقًا للإحصاءات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يتضاعف لوجود أفراد من الجيل الثاني من المصريين، الذين ولدوا في كندا.
 
وأوضح سلامة، خلال مراسلته لـ «القاهرة الإخبارية»، أن التصويت سيكون خلال لجنتين للاقتراع واحدة بـ «أوتاوا»، حيث توجد السفارة المصرية، والثانية في «مونتريال» حيث توجد القنصلية العامة، موضحًا أنه تم إعداد اللجان الانتخابية وأصبحت جاهزة لاستقبال المصريين، وتم تجهيز كل التسهيلات.
 
وأشار إلى قيام الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالتنسيق وإعداد عدد من الباصات التي ستنتقل من تورونتو ومدينة ميسوساجا، وستقوم هذه الباصات بنقل من يريد الانتخاب من تورونتو إلى لجنة الإنتخاب في أوتاوا والعودة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الرحلة هذه لا تقل تكلفتها عن 400 دولار ولكن كل منتخب سيدفع لهذه الرحلة خمسة دولارات فقط.






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