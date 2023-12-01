لوحة فى حب الوطن ترسمها الجاليات المصرية بالخارج فى انتخابات الرئاسة 2024.. كثافة المشاركة واستمرار التوافد على السفارات والقنصليات.. اصطحاب أطفالهم لغرس الوطنية والانتماء.. التقاط الصور أمام المقار الانتخابية

كتبت شيماء بهجت

رسم المصريون بالخارج الذين توافدوا اليوم الجمعة، على مقار البعثات الدبلوماسية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، لوحة مبهرة فى حب الوطن، حيث حرصوا على المشاركة بكثافة فى بناء مستقبل مصر تأكيدا على حرصهم أن يعبروا عن رأيهم وأن يكونوا فاعلين فى اختيار من يمثلهم ومن يقود البلاد خلال الفترة القادمة.

انتخابات الرئاسة

ولبى المصريون بالخارج نداء الوطن بتوجههم لصناديق الاقتراع حاملين العلم المصرى في صورة حضارية ورسالة قوية يبعثونها إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض مفادها أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن.

وباصطفاف أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024، بأعداد كبيرة أمام اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر بالخارج قبل موعد فتح اللجان المحدد في الساعة التاسعة صباحا برهنوا من جديد عن حبهم لمصر رافعين علمها مرددين هتافات وحاملين لافتات "تحيا مصر" .



الأطفال يشاركون أهاليهم

كما حرص العديد من أبناء الجاليات بالخارج على اصطحاب أطفالهم من مختلف الاعمار، حرصا منهم على غرس روح الوطنية والانتماء فى نفوس الصغار.



المصريون بالخارج يصطحبون أطفالهم

وبرزت مشاهد صور الأطفال مع أسرهم حاملين إعلام مصر وحريصين على التقاط الصور الفوتوغرافية في المقار الانتخابية بمختلف السفارات والقنصليات لتسجيل هذه اللحظات التاريخية في مسيرة مصر الحاضر والمستقبل.

انتخابات الرئاسة 2024

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 فى يومها الأول بمقرات البعثات الدبلوماسية بالسفارات والقنصليات بسلاسة ويسر، وذلك فى ضوء الامكانيات والتسهيلات المتميزة.

الجالية المصرية

وتتابع وزارة الخارجية عبر غرفة عمليات بمقرها سير العملية الانتخابية وسلاسة إجراءات العملية الانتخابية مع بعثاتها بالخارج وذلك في إطار تسهيل عملية التصويت للمواطنين المصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد وجه البعثات الدبلوماسية بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

أبناء الجالية المصرية

وفى التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلى لكل دولة، بدأ أبناء الوطن فى الخارج، في العديد من الدول فى المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والجزائر وغيرهم، في التوافد على مقار اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم

وقد فتحت مقار اللجان الفرعية الانتخابية أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل عاصمة وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ففي دولة الكويت، بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج بدولة الكويت، وذلك بالمقر الانتخابي بأرض المعارض بمنطقة مشرف.

انتخابات الرئاسة المصرية

وقام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.

وكانت هناك أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية رجال وسيدات وشباب منتظرة أمام المقر الانتخابي قبل فتح باب التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.

واستهل سفير مصر بالكويت أعمال التصويت بالمقر الانتخابي ليتوافد بعدها أبناء الجالية المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



الانتخابات في الجزائر

من ناحية أخرى، تتوالى عملية التصويت بمقرات سفارات وقنصليات مصر بالإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والتي فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي موفرة كافة التسهيلات للمواطنين المقيمين للمشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة حقهم الدستوري.

ويتواصل توافد المواطنين في الهند وأفغانستان وباكستان على مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين في الخارج.

ويتوالى فتح اللجان الفرعية بالمقار الدبلوماسية بسفارات وقنصليات مصر بالخارج أمام الناخبين من أبناء مصر في الخارج.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.