لبنان: إسرائيل تقصف قرى الجنوب بـ 5 قذائف وتجدد الاشتباكات على الحدود

إيمان حنا

استهدف العدوان الإسرائيلى قرى جنوب لبنان وتحديدا منطقة اللبونة وأطراف عيتا الشعب، بـ 5 قذائف، فى تجدد للاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل . وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

كما أفادت الوكالة بقصف مدفعي اسرائيلي طال أطراف بلدتي حولا وعديسة ووادي هونين، كما أفيد بانفجار صاروخي باتريوت إعتراضيين في اجواء بلدة القليعة.

وأفاد مواطنون في بلدة يحمر الشقيف ان دوي انفجار هزالمنطقة وتبين انه لصاروخ اعتراضي معاد انفجر في سماء المنطقة الواقعة بين بلدتهم وبلدة الطيبة.

وكانت منطقة الجنوب قد شهدت هدوءا نسبيا أثناء أيام هدنة غزة، لتعاود الاشتباك اليوم الجمعة .

وعلى صعيد متصل، حذر رئيس بعثة اليونيفيل بلبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، من أن أى تصعيد إضافى في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمرة، معربا عن قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذى أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب فى أضرار جسيمة، وبدد أرزاق الناس". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وقال:"باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه".

وشدد"على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها قرار مجلس الأمن الدولى 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".