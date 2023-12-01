كيف تتغلب المرأة على اضطرابات النوم فى فترة انقطاع الطمث؟

كتبت إيناس البنا

مع مرور المرأة بمرحلة انقطاع الطمث وهى المرحلة التي تنتهى معها سنوات الإنجاب، قد تواجه بعض الأعراض المرتبطة بتلك المرحلة نتيجة التغيرات الهرمونية ونقص هرمونات الأنوثة التى تعمل على هذه الهرمونات على دعم صحة المرأة الجنسية وصحة القلب والعظام .

أوضح الدكتور عمرو الهلالى استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس، أن انقطاع الطمث أنه على الرغم من أنه مرحلة طبيعية تمر بها كل امرأة، إلا أن الأعراض التي تصاحبها قد تؤثر بشكل أو بآخر على النوم بشكل جيد ومريح.

وأضاف استشارى النساء والتوليد في تصريح لـ " اليوم السابع"، أنه بعد انقطاع الطمث ونقص هرمونات المبيض تحدث أعراض تشمل هبات السخونة بصفه متكررة، وهي أحد الأعراض السائدة الأخرى لانقطاع الطمث، التي يمكن أن تؤثر على ساعات النوم ، وقد تحدث تلك الهبات الساخنة اثناء النوم مع حدوث بعد الاضطرابات النفسية عند المرأة بسبب انقطاع الطمث.

يوضح أستاذ النساء أن الاختلالات الهرمونية يمكن أن تعطل الساعة الداخلية للجسم، مما يؤدي إلى صعوبات في النوم والاستمرار فيه، لذا فأن اتباع روتين ثابت في النوم مع الحفاظ على درجة حرارة الغرفة يساعد على النوم الجيد.

بالإضافة إلى إجراءات النوم السابقة ثبت ان ممارسة التمارين الرياضية المتنظمة تساعد على تحسين النوم خاصة إذا تم ممارسة الرياضة في ساعات مبكرة صباحا وجعلها عادة يومية منتظمة، ولكن حذر الطبيب من أنه في حالة استمرار مشكلة النوم المزمن عند بعض السيدات يجب استشارة طبيب النساء حيث قد تتطلب بعض الحالات وصف أدوية هرمونية بديلة آمنة لتعويض نقص الهرمونات الطبيعية بالجسم.