

وقالت قنصل عام مصر بالكويت- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة- إن مشاركة المرأة المصرية وحرصها على تأدية واجبها الوطني هي رسالة واضحة بأهمية أداء الواجب الوطني عبر المشاركة الإيجابية والفعالة من خلال التصويت في الانتخابات التي تحدد مستقبل الوطن.



وأعربت السفيرة هبة زكي عن التطلع إلى أن يستمر الإقبال المتزايد على التصويت الذي نشهده اليوم خلال اليومين القادمين، مؤكدة أن التسهيلات التي تقدمها السفارة تجعل عملية التصويت لا تزيد عن ثلاثة دقائق، ومضيفة أن المصريين يدلون بأصواتهم في أجواء احتفالية.



وانطلقت أعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي وتستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام. وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.