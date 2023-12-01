عودة إلى الحرب.. الاحتلال الإسرائيلى يعلن انتهاء الهدنة ويجدد قصف غزة

كتب ــ عبد الوهاب الجندى

أعلنت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تل أبيب رفضت تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الإذاعة العبرية، إن "القتال عاد"، ناشرة صورة لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا.

فيما قال جيش الاحتلال في بيان: "حماس انتهكت الاتفاق وأطلقت النار على إسرائيل – جددنا إطلاق النار في غزة"

وزعم المتحدث باسم الاحتلال قائلا: "لقد قامت حماس بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، جيش الدفاع قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة منظمة حماس الارهابية في قطاع غزة.".