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وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

عمليات التنسيقية: انتظام تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة دون مخالفات

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:38 م
عمليات التنسيقية: انتظام تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة دون مخالفات المصريين فى الخارج
كتب محمد السيد الشاذلى

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تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمتابعة سير العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج بمختلف دول العالم، ويستمر انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة لرصد وتغطية التصويت مع فروق التوقيت، حيث يبدأ التصويت من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وقد انتهى اليوم الأول للتصويت في غالبية دول العالم، و بدأ اليوم الثاني للتصويت في نيوزلاندا مع فارق توقيت 11 ساعة عن القاهرة، ويستمر انعقاد الغرفة على مدار الساعة لمتابعة اليوم الثاني من التصويت.

ورصدت غرفة العمليات المركزية للتنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد شهد اليوم الأول إقبالًا كثيفًا في دول الخليج العربي خاصة في الكويت والسعودية والإمارات، وإقبالًا متوسطا في الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإيطاليا وروسيا، ومن المتوقع زيادة معدل تصويت المصريين في الخارج في الدول الأوربية والأمريكتين مع بداية إجازات نهاية الأسبوع بعد منتصف يوم السبت وطوال يوم الأحد.

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تصويت المصريين فى الخارج

وتستمر غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة عملية التصويت في كل بلدان العالم التى يُجرى بها الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتى يبلغ عددها 121 دولة من خلال 137سفارة و قنصلية ، وذلك لحين انتهاء التصويت الذي يجري على مدار ثلاثة أيام 1 ، 2 ، 3 ديسمبر .

 







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