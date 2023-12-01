شاهد أحدث تصوير لأعمال تنفيذ محور الفشن على النيل بمحافظة بنى سويف

كتب سيد الخلفاوى

يستهدف محور الفشن ، الجارى إنشاؤه على النيل بمحافظة بنى سويف، تقليل المسافات بين محاور النيل، ويعمل على تنمية المناطق المار بها، ويعتبر أحد محاور التنمية بالمحافظة، كما يستهدف المحور تحقيق أهداف التنمية المختلفة بالمحافظة وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، حيث يتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.

ويشمل المحور 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبرى منها 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى نهر النيل، كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعى الغربى ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، بجانب 6 أنفاق).

وكانت المسافات البينية بين محاور النيل قبل 2014 تقدر بـ100 كم، ويتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.