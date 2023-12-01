اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

سوناك يشيد بجهود مصر خاصة على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:27 م
سوناك يشيد بجهود مصر خاصة على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الرئيس السيسي وسوناك
كتب محمد الجالى ورامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد  رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك بجهود مصر خاصة على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة وأكدا التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعدة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي في ضوء انعقاد قمة المناخ بدبي، إلى جانب مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس وزراء المملكة المتحدة بالجهود الدؤوبة التي تضطلع بها مصر في هذا الصدد، خاصةً على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
 
وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة؛ واستعرض الرئيس في هذا الخصوص الجهود التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، مؤكداً ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع السعي نحو إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة