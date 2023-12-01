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سفير مصر فى هولندا: حضور كثيف للجالية المصرية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:17 م
سفير مصر فى هولندا: حضور كثيف للجالية المصرية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة السفير في هولندا
رسالة هولندا - جمال جرجس المزاحم

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قال سفير جمهورية مصر العربية، حاتم عبدالقادر، لدي المملكة الهولندية حاتم إنه منذ فتح باب الاقتراع صباح اليوم منذ الساعة 9 صباحا إقبال كبير من الجالية المصرية بهولندا .

وأضاف السفير المصري في تصريحات خاصة لـ" السوم السابع " أنه يتوقع أن تشهد غدا السبت و الأحد عدد كبير من حضور الناخبين بسبب الاجازات .

وأكد حاتم عبدالقادر أن السفارة كانت علي كافة الاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين المصريين لتسهيل العملية الانتخابية.

و كان السفير المصرى في استقبال المواطنين للرد علي أى استفسارات، كما استقبل السفير الأنبا ارساني ووفد من الكهنة آباء الكنيسة القبطية الذين حضروا للإدلاء بصوتهم الانتخابي.

جانب من انتخابات المصريين في هولندا
جانب من انتخابات المصريين في هولندا

 

الجالية في هولندا
الجالية في هولندا

 

السفير المصري لدي هولندا
السفير المصري لدي هولندا

 

 

 

 

 







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