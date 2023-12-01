وأضاف إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن السفارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية إدلاء الناخبين من أعضاء الجالية المصرية في تونس بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرص السفير إيهاب فهمى في إطار تواصله الدائم مع الجالية المصرية، على عقد عدد من اللقاءات معهم خلال الفترة الماضية والتى شهدت التأكيد على أهمية ممارسة أعضاء الجالية المصرية في تونس لحقهم الدستوري والوطني بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية مع استعراض كافة القواعد المُنظمة ذات الصلة.

وقد عكست تلك اللقاءات إهتماماً كبيراً من جانب أعضاء الجالية المصرية في تونس بالمشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام.

يذكر أن المقرات الدبلوماسية البالغ عددها 137،مقرا انتخابيا فى 121دولة قد استعدت لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور.

وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.