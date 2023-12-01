وأشار السفير علاء يوسف -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة- إلى انتهاء السفارة في باريس من كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال المواطنين الذين يدلون بأصواتهم واستعدادها لتذليل مختلف العقبات أمام ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي والاجابة على مختلف استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الانتخابية.



وأوضح أن السفارة تفتح أبوابها على مدار الأيام الثلاثة من عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء (بتوقيت فرنسا)، وبما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم.



وأكد أن السفارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل قيام ذوي الاحتياجات الخاصة للانتخاب، فضلا عن إتاحة بطاقات اقتراع خاصة وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل قيام الأخوة المواطنين الأكفاء بالإدلاء بأصواتهم أيضا.

ونوه سفير مصر في فرنسا إلى أهمية تأكد المواطنين بشكل ُمسبق من كونهم مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات قبل التوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية.

ولفت السفير علاء يوسف إلى حرص وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا الأسبوع الجاري، على تفقد الاستعدادات الخاصة بالسفارة في باريس والوقوف بشكل مباشر على جاهزية هذه اللجنة لاستقبال الناخبين المصريين، وتوفير أماكن انتظار ملائمة وتيسير إجراءات دخول المواطنين من أجل الانتهاء بشكل سلس من إجراءات الإدلاء بأصواتهم.



كما دعا السفير علاء يوسف، جموع المواطنين المصريين المقيمين في فرنسا إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وتشجيعهم على حث المواطنين المصريين في أوساطهم المختلفة على المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية وفقا للحقوق التي كفلها الدستور والقانون المصري في هذا الشأن.



تأتي تصريحات السفير علاء يوسف بعد انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي بدأت اليوم ولمدة ثلاثة أيام.



وبدأ أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار بالتوافد إلى مقر السفارة، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتضم أربعة أسماء، وهم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.