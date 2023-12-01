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سفير مصر فى السويد يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة..واستمرار توافد أبناء الجالية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 01:10 م
سفير مصر فى السويد يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة..واستمرار توافد أبناء الجالية تصويت السفير
كتب ـ محمود راغب

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أدلى منذ قليل، السفير المصري في السويد، أحمد عادل، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، وذلك فى اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج.
 
ويستمر توافد أبناء الجالية المصرية فى السويد، على  مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم للتعبير عن وقوفهم صفا واحدا خلف الدولة المصرية وقيادتها .
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
 
السفير المصرى بالسويد
السفير المصرى بالسويد

جانب من التصويت
جانب من التصويت

تصويت السفير
تصويت السفير
 






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