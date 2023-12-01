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سفير مصر بكوريا الجنوبية: نتوقع مشاركة كبيرة للجالية فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:37 ص
سفير مصر بكوريا الجنوبية: نتوقع مشاركة كبيرة للجالية فى انتخابات الرئاسة سفير مصر لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن
كتب أحمد جمعة

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أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، أن اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 شهد توجه عدد من المصريين العاملين بالسفارة والمقيمين في كوريا الجنوبية ممن لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة المصرية في سول.

أكد سفير مصر لدى سيول في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التصويت مستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر حيث تتوقع البعثة حضور المزيد من المواطنين المصريين بأعداد كبيرة للتصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بكوريا الجنوبية.

وانطلق قطار الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد كبير من سفارات جمهورية مصر العربية لدى آسيا خاصة في اليابان والصين والكوريتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة لفتح باب التصويت في سفارات مصر لدى هونج كونج وسنغافورة وماليزيا وتايوان والفلبين على تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

بدورها، بدأت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الصين استقبال المواطنين المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، الثالثة بتوقيت مصر، بعد انتهاء السفارة من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال لأبناء الجالية المصرية المقيمين في جمهورية الصين الشعبية.

فيما بدأت السفارة في طوكيو استقبال المواطنين المصريين في اليابان للإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخابات الرئاسية 2024، لمُمارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

عاودت السفارة دعوة المواطنين من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم ويوميّ 2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة 9 ص وحتى 9 م بتوقيت طوكيو للإدلاء، دون الحاجة لتسجيل مُسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري. ودعتهم كذلك لمُراجعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من القيد بقاعدة بيانات الناخبين وللاطلاع على كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.

أكد السفير محمد أبو بكر سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو لـ"اليوم السابع" أن الجالية المصرية في اليابان على درجة عالية من الوعي وإدراك لأهمية المشاركة السياسية، موضحا أنه تم التواصل مع كل الأعضاء البارزين من الجالية، وابلاغهم بكل القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، كما تم التأكيد والتشديد علي أهمية ممارستهم لحقهم الدستورى في التصويت بهذا الاستحقاق الدستورى الهام، مضيفًا أن السفارة من جانبها تبذل كافة الجهود المُمكنة لتسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الرئاسي الهام.







تصويت المصريين المقيمين في اسيا

تصويت المصريين في ماليزيا وسنغافوره

تصويت المصريين في الصين

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