وأكد شلتوت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط من داخل المقر الانتخابي بدولة الكويت، أن تزايد إقبال الناخبين من الجالية المصرية في الكويت على لجنة الانتخابات تعكس حبهم ورغبتهم في المشاركة في ذلك العُرس الديمقراطي.

كانت قد شهدت اللجنة الانتخابية بدولة الكويت، مع انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية، أجواء احتفالية شارك فيها أبناء الجالية، وذلك عقب الإدلاء بأصواتهم وسط توافد أعداد كبيرة من الناخبين منذ صباح اليوم.

واحتفل المصريون بالكويت أمام المقر الانتخابي بمنطقة أرض المعارض بالغناء ببعض الأغاني الوطنية تعبر عن مدى حبهم لمصر والقيام بواجبهم الوطني من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة الانتخابية بالكويت شهدت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

وحرص المصريون ممن لهم حق التصويت على التواجد قبل فتح باب التصويت حيث يعتبرها المصريين في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.

وانطلقت أعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي والتي تستمر حتى التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام .