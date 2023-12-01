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سفارة مصر بموسكو تفتح أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 10:45 ص
سفارة مصر بموسكو تفتح أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصريين فى الخارج يصوتون فى الانتخابات
كتب محمود راغب

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فتحت السفارة المصرية بموسكو أبوابها، صباح اليوم الجمعة، أمام المصريين في عموم روسيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية . 
 
وكانت السفارة المصرية لدى موسكو أصدرت بيانا عشية بدء التصويت دعت فيه المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بتوقيت العاصمة الروسية موسكو. 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
 
 






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