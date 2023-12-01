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سفارات مصر تؤكد للهيئة الوطنية عدم وجود معوقات فى تصويت المصريين بالخارج

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:32 م
سفارات مصر تؤكد للهيئة الوطنية عدم وجود معوقات فى تصويت المصريين بالخارج المستشار أحمد البندارى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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قال المستشار أحمد بندارى، إن الهدف من التواصل مع السفارات والقنصليات أثناء التصويت لتأكد من عدم وجود معوقات فنية.
 
وسأل المستشار أحمد بندارى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، السفراء فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج عما إذا كانت تواجههم مشاكل فنية أو فى البرنامج المستخدمة فى التصويت، والذين أكدوا أنه لا توجد أى معوقات فى عمل اللجان.
 
وأكد السفراء أنهم قاموا بافتتاح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحا للإدلاء بأصوات المصريين بالخارج دون أى مشاكل .
 
وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فتح لجنة لوس انجلوس فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية "فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة"، وانطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.
 
يشار إلى أن الساعة السابعة مساء اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 صباح اليوم الجمعة فى نيوزيلندا وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.
 
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
 






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